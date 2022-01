Swinging Boris Vian A bord de la Péniche Spectacle, 20 mai 2022, Bourg-des-Comptes.

Swinging Boris Vian

A bord de la Péniche Spectacle, le vendredi 20 mai à 20:00

Un cabaret ambiance Saint Germain des Près, déraisonnable et cadencé, pour flirter avec le plus snob des zazous ! Si le swing de son époque innerve le souffle de ses mots, la tendresse de sa poésie et la formidable violence de ses engagements, il s’agit toujours pour Boris Vian de bousculer les certitudes des grands moulins du temps… D’une complicité contagieuse, Virginie Guilluy et Hugues Charbonneau, comédiens et chanteurs, prêtent leurs voix malicieuses à l’emblématique Boris, tout à la fois écrivain, chanteur, trompettiste, inventeur, critique, ingénieur, scénariste… Entre sa vie et son œuvre, le duo s’encanaille volontiers au rythme de ses chansons. Celles où swingue la “blue note” impertinente, d’une écume des jours jamais reposée… Laissez passer sa Majesté le Jazz … En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque

A bord de la Péniche Spectacle bourg des comptes Bourg-des-Comptes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

