Un ‘swing from Bordeaux’ animé par Geoffroy Boizard, Robin Dietrich, Jeremy Teulade. qui vous invite à un concert + jam autour des standards de Django Reinhardt et de swing est proposée au Thelonious. Une rythmique implacable pour qui veut se faire plaisir à jouer quelques thèmes du style.

6€ / 5€

Manouche & gipsy jazz Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T22:30:00

