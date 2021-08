Bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux, Gironde SWINGIN’ WITH DJANGO – LE RETOUR DU THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

CONCERT : MANOUCHE & GIPSY JAZZ Un ‘swing from Bordeaux’ animé par Geoffroy Boizard, Robin Dietrich, Jeremy Teulade. qui vous invite à sa jam autour des standards de Django Reinhardt et de swing est proposée au Thelonious. Une rythmique implacable pour qui veut se faire plaisir à jouer quelques thèmes du style. De ‘Minor swing’ à ‘All of me’, des ‘yeux noirs’ à ‘Dinah’. [https://youtu.be/prI5R3bzgNY](https://youtu.be/prI5R3bzgNY) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 5 € (participation concert) => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [[https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/)](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [[https://fb.me/e/1zjlQokLS](https://fb.me/e/1zjlQokLS)](https://fb.me/e/1zjlQokLS) Page Facebook: [[https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/)](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

