Swingin' Bayonne Invite Patrick Bacqueville LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 1 avril 2023, PARIS. Swingin' Bayonne Invite Patrick Bacqueville LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 21:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 16.2 à 16.2 euros. LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Le Swingin' Bayonne, né en 2015, se compose de trois amis de longue date: Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie. Influencé par les grands trios, particulièrement ceux de Gene Harris, Monty Alexander et Benny Green, le Swingin' Bayonne se produit régulièrement en France en clubs (A Paris Chez Papa et au Caveau de la Huchette) mais aussi dans de nombreux festivals. Le trio se transforme régulièrement en quartet voire en quintet invitant les meilleurs représentants du Jazz Swing hexagonal à se joindre à eux (Philippe Chagne, Dany Doriz, Claude Braud, Pierre-Louis Cas, Daniel Huck, Malo Mazurié, Dave Blenkhorn, Patrick Bacqueville, etc.) La seule ambition de chacun des membres du Swingin' Bayonne est de communiquer le plaisir de jouer la musique qu'il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse. LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Adresse 5, rue de la Huchette Ville PARIS Tarif 16.2-16.2 lieuville LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS Departement Paris

