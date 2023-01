Swing’Az Aucun Aucun Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées Aucun PROGRAMME DÉTAILLÉ Vendredi soir 31 mars Soirée d’ouverture: 19h00 à 19h30 : Introduction à l’Histoire du Swing par Laure au Tiers Lieu d’Azun – participation libre au chapeau. 20h00 à 21h00 : Cours de Solo Swing, parfait pour ceux qui ne veulent pas danser à deux mais veulent danser quand même sur ce type de musique entrainante! – inscriptions en ligne, 9€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de 10 à 17 ans. 21h00 – 22h30 : Concert avec Biper Swing, le quartet jazz manouche offrant un swing acoustique nous fera danser comme jamais – gratuit. Restauration & boissons assurées sur place par La Po’Potes. Samedi 1er avril Cours de Lindy Hop / Charleston avec 2 parcours: Débutant Complet ou Niveau Intermédiaire 10h00 à 12h15 – première partie – 2h de cours avec les pauses – inclus dans les Pass Swing’Az 12h15 à 13h45 – pause déjeuner à Aucun avec La Po’Potes – inclus dans le Pass Repas – ouvert à tous 13h45 à 16h00 – seconde partie – 2h de cours avec les pauses – inclus dans les Pass Swing’Az Restauration & boissons assurées par La Po’Potes le midi. Cours bonus au Casino d’Argelès Gazost avec l’association 3step: 16h30 à 17h30 – 1h de Swing/Rock acrobatique – inscriptions en ligne – inclus dans le Pass Bonus 17h45 à 20h – 2h de Balboa – inscriptions en ligne – inclus dans le Pass Bonus Soirée: 20h00 à 21h00 – pause diner au Casino Tranchant – inclus dans le Pass Repas – ouvert à tous 20h30++ – Soirée Rock&Swing au Casino Tranchant. Restauration & boissons assurées par le Casino Tranchant le soir. Dimanche 2 avril Cours de Lindy Hop / Charleston avec 2 parcours: Débutant Complet ou Niveau Intermédiaire 11h00 à 13h30 – première partie – 2h de cours avec les pauses – inclus dans les Pass Swing’Az 13h30 à 15h00 – pause déjeuner à Aucun avec La Po’Potes – inclus dans le Pass Repas – ouvert à tous 15h00 à 17h30 – seconde partie – 2h de cours avec les pauses – inclus dans les Pass Swing’Az Restauration & boissons assurées par La Po’Potes le midi. Soirée de clôture: 19h00++ – Soirée de clôture avec le CJA à la Salle des fêtes d’Arrens-Marsous – gratuit. Pas de restauration sur place. Restauration & boissons sur place avec La Po’Potes le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche midi. Repas & boissons au Casino Tranchant d’Argelès-Gazost le samedi soir. ! Attention aux participants aux cours, il est difficile de se restaurer à la dernière minute sans réservation dans le Val d’Azun. Il est très fortement recommandé aux festivaliers de prendre le Pass Repas pour vous simplifier la vie lors de l’événement! le festival de swing du Val d’Azun, renaît de ses cendres, et vous convie à un week-end de danse encore plus grandiose que le festival d’origine. Organisé par Uniswing, le CJA, 3step et La Po’Potes, ce nouveau festival dans le Val d’Azun animé non plus par 2 mais par 4 professeurs de danse promet d’être haut en couleur: Jeff & Marco de Londres, Laure de Lyon et Angela de Pau, 2 filles / 2 garçons, offriront leurs cours de niveau débutant complet ou intermédiaire. https://my.weezevent.com/swing-az En val d’azun AUCUN Aucun

