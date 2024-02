Swing’Az Salle des Fêtes Aucun, vendredi 22 mars 2024.

le festival de swing du Val d’Azun, renaît de ses cendres, et vous convie à un week-end de danse encore plus grandiose que le festival d’origine.

Organisé par Uniswing, le CJA, 3step et La Po’Potes, ce nouveau festival dans le Val d’Azun animé non plus par 2 mais par 4 professeurs de danse promet d’être haut en couleur: Jeff & Marco de Londres, Laure de Lyon et Angela de Pau, 2 filles / 2 garçons, offriront leurs cours de niveau débutant complet ou intermédiaire.

VENDREDI 22 MARS Initiation à la danse Vendredi soir 18h30 19h30.

POUR TOUS 1h de découverte du Swing avec Jeff & Marco ! 10€

VENDREDI 22 MARS OUVERTURE DU FESTIVAL 6€

Soirée d’ouverture avec une Jam Session 100% musiques Swing.

Entrée payante à 6€/personne.

18h30 19h30: Dansez ou regardez les gens danser

19h30 21h00: Dinez sur place avec Born to Leaves (payable séparément)

21h00 01h00: Jam Session 100% Swing

Samedi matin 9h30 10h45 (14€)Cours débutant avec Jeff & Marco: apprenez les bases du Swing

Samedi matin 11h00 12h15 (14€) Cours débutant avec Laure & Idrissa: apprenez les bases du Lindy Hop

Samedi après-midi 13h30 14h45 avec Jeff & Marco. (14€) POUR TOUS: Choisissez l’autre pied! Si vous dansez d’habitude sur le gauche, apprenez avec le pied droit et inversement. Une occasion unique de découvrir le Lindy Hop de l’autre côté !

Samedi après-midi 16h30 17h45 avec Marie (14€) POUR TOUS: découvrez les pas de Solo Swing pour pimenter votre Lindy !

Samedi après-midi 18h30 19h30 avec Philo & Marie (14€) ATTENTION Minimum 2 à 3 ans de Lindy Hop pour participer à ce cours.

Soirée musicale avec Lucas Parton au piano puis le groupe Biper Swing. Entrée payante à 6€/personne.

19h30 21h00: Diner sur place avec Born to Leaves (payable séparément) et Lucas Parton au piano ! 21h00 01h00: Concert de Biper Swing

Dimanche matin 11h00 12h15 avec Jeff & Marco. ATTENTION Minimum 1 an de Lindy / Charleston pour participer à ce cours.

Dimanche après-midi 13h30 14h45 avec Laure & Idrissa ATTENTION Minimum 1 an de Lindy / Charleston pour participer à ce cours.

Dimanche après-midi 15h00 16h15 avec Laure & Idrissa ATTENTION Minimum 2 à 3 ans de Lindy Hop pour participer à ce cours.

Dimanche après-midi 18h30 19h30 avec Laure & Idrissa POUR TOUS: apprenez tous les codes de la danse sociale en soirée (social dancing en anglais) !

Soirée musicale pour danser avec tout ce que vous avez appris dans le week-end. Participation au chapeau pour les frais.

21h00 01h00: Soirée de danse de clôture, de quoi faire vos ultimes dons pour l’Arche de Ringo ! EUR.

L'événement Swing'Az Aucun a été mis à jour le 2024-02-01