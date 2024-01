SWING Ubu Club Rennes, mercredi 13 mars 2024.

Révélé au sein du collectif bruxellois L’Or du Commun, Swing s’envole en solo avec son album Au Revoir Siméon, qu’il vient présenter sur la scène de l’Ubu. Une nouvelle page artistique que le rappeur décrit comme « une ode à la résilience, une quête initiatique, mais aussi un rite de passage ». Décidé à surmonter ses désillusions et à vivre au présent, Swing met sa plume poétique au service d’une musique audacieuse, entre R&B en lévitation et techno/house minimale. Avide de création, il esquisse ainsi des alternatives et s’invente d’autres façons de chanter.

Tarif : 16.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35