Swing Time ! Nicolas Fourgeux invite Caloé Dijon, 7 novembre 2022, Dijon.

Swing Time ! Nicolas Fourgeux invite Caloé

14 Place Darcy Dijon Cte-d’Or

2022-11-07 19:30:00 – 2022-11-07 21:30:00

Dijon

Cte-d’Or

EUR 25 « Une petite claque » Jazz News

« Caloé est l’une des plus réjouissantes révélations de ces dernières saisons » Jazz Magazine

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots.

Musicienne depuis son plus jeune âge, elle est une fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald et fait de l’improvisation vocale un de ses atouts.

Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, le Nardis Jazz Club d’Istanbul, le Fashing Jazz Club de Stockholm et de nombreux festivals en Europe et dans le monde.

Caloé – Vocal

Nicolas Fourgeux – Tenor Saxophone

Sébastien Vaivrand – Piano

John Zidi – Contrebasse

Sylvain Glévarec – Batterie

https://www.facebook.com/events/1802261570125826/?ref=newsfeed

Dijon

dernière mise à jour : 2022-10-20 par