SWING TIME! NF4TET invite Gilda SOLVE Grand Hôtel la Cloche Dijon, lundi 5 février 2024.

SWING TIME! NF4TET invite Gilda SOLVE Grand Hôtel la Cloche Dijon Côte-d’Or

Gilda Solve est américaine, née à San Francisco.

Sa puissance vocale, sa formidable énergie du jazz, son swing et sa grande présence sur scène puis son contact avec le public laissent après chaque concert une forte impression de joie et de plaisir.

Gilda se produit régulièrement aux Etats Unis et en Europe. Elle est souvent accompagnée par un big band, et dernièrement à la Seine Musicale en duo avec Nathalie Dessay.

Spécialiste des répertoires Duke Ellington, Count Basie, Horace Silver, Sonny Rollins, Miles Davis et Chick Corea, elle nous a invité à refaire un voyage à travers les standards inoubliables du jazz. Aujourd’hui, elle nous propose un répertoire plus actuel, avec une autre conception harmonique et rythmique du jazz et des couleurs de la Californie.

Gilda Solve Chant

Nicolas Fourgeux Sax

John Zidi Contrebasse

Sébastien Vaivrand Piano

Sylvain Glévarec Batterie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 19:30:00

fin : 2024-02-05 21:30:00

Grand Hôtel la Cloche 14 Place Darcy

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement SWING TIME! NF4TET invite Gilda SOLVE Dijon a été mis à jour le 2024-01-31 par COORDINATION CÔTE-D’OR