Swing, Swing, Swing Brumath, 21 mai 2022, Brumath.

Swing, Swing, Swing Brumath

2022-05-21 – 2022-05-21

Brumath Bas-Rhin Brumath

EUR Le KLAC’SON Big Band invite la chanteuse internationale Cécile Verny. Des retrouvailles, puisque l’orchestre et la chanteuse avaient collaboré à leurs débuts dans les années 90. Ce concert exceptionnel aura essentiellement la couleur du swing, avec de nombreux standards du genre, mais pas que…Cécile Verny a mené une carrière de soliste avec son quartet et d’autres grands orchestres en France, en Allemagne et en Europe de l’est. Elle a enregistré plusieurs CD. Son charisme et sa présence en font l’une des grandes voix du jazz européen actuel !

+33 6 86 30 07 75

dernière mise à jour : 2022-05-13 par