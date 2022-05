SWING STRINGS QUINTET Le Cloître Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SWING STRINGS QUINTET Le Cloître, 19 mai 2022, Marseille. SWING STRINGS QUINTET

Le Cloître, le jeudi 19 mai à 20:00

Dans la cour fermée du Cloître, pour le premier concert en plein air, Swing Strings Quintet : entre le violon swing et la guitare jazz, le discours est constant dans l’énergie du groove. Les amateurs de bebop et de swing vont être comblés Line up François Devun Violon Francis Coletta Guitare Stephane Mondesir Piano Jean Paul Artero Contrebasse Bernard Cesari

57€

♫JAZZ♫ Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T23:00:00

