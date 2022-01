SWING SOCIAL CLUB Clermont-l’Hérault, 5 février 2022, Clermont-l'Hérault.

SWING SOCIAL CLUB Clermont-l’Hérault

2022-02-05 19:30:00 – 2022-02-05 23:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault

Venez danser avec l’association Just Swingin’, ou simplement boire un verre ou manger dans une ambiance conviviale et détendue. La superbe salle avec parquet (à l’étage) du café des Négociants vous attend. On a hâte de vous retrouver !

justswingin@gmail.com +33 4 67 96 00 16 https://www.just-swingin.com/

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT DU CLERMONTAIS