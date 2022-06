Swing & Shout au Bar de la Gloriette, 16 juillet 2022, .

Swing & Shout au Bar de la Gloriette



2022-07-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-16 19:00:00 19:00:00

Plongez-vous dans le Harlem des années 20 grâce à Swing and Shout. Au programme musiciens et danseurs seront là pour vous apprendre à danser le Lindy Hop et vous donner la fièvre du samedi soir.

Swing &Shout

