Swing ! La Marbrerie, 2 octobre 2021, Montreuil. Swing !

La Marbrerie, le samedi 2 octobre à 20:00

? SMALL’S PARADISE Retrouvez l’ambiance d’un club de Harlem des années 30 ! DJ Small’s paradise propose un set DJ avec sa collection de 78 tours vintage de swing des années 30’s-40’s. Sons garantis d’époque et craquements qui vont avec ! ? HOT RASCALS Ce groupe de jazz swing de musiciens passionnés tire une partie de son répertoire du génie de Django Reinhardt et des standards de jazz old school. ?? Et ce n’est pas tout ! Avant les concerts, une initiation au Lindy hop sera proposée par Les Chatons Swingueurs.

9€ en prévente / 12€ sur place

La Marbrerie est heureuse d’accueillir sa troisième édition de Swing !, en compagnie des rebondissants DJ Small’s Paradise et des Hot Rascals ! La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T23:59:00

