Swing for Victory Neufchâtel-en-Bray, samedi 1 juin 2024.

Swing for Victory Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, la Compagnie Mobilo-Lyricus propose un projet musical original “Swing for Victory”. Un trio vocal formé par trois chanteuses américaines, accompagnées par la formation jazz de la Musique de l’Air et de l’Espace, une formation militaire française prestigieuse et polyvalente, pour un hommage aux Andrews Sisters, les reines du swing des années 1930 et 1940, qui ont soutenu les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rue du Marché

Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie mobilolyricus@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01 22:00:00



