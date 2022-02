Swing Du Sud Pannonica, 26 février 2022, Mimet.

Swing Du Sud

Pannonica, le samedi 26 février à 21:00

Pannonica vous propose un hommage à l’un des plus grands guitaristes mondiaux: le créateur d’un style nouveau, avant-gardiste et épris de liberté: Django Reinhardt et le jazz manouche. Le jazz made in France! Le collectif des musiciens Swing du Sud nous emmèneront découvrir leur passion pour cet immense guitariste qui a su créer un répertoire, un son , un style grâce à sa virtuosité et son ingéniosité. Django est le résultat de la fusion entre l’héritage tsigane et le jazz des années 30. Il est le créateur d’une musique chaleureuse, communicative, mélodique qui sait parler aux gens par sa simplicité et son énergie. Swing du Sud sera en trio pour ce concert avec: François devun: violon Mathieu Arnal: guitare solo Christophe Lourdez: guitare rythmique On vous promet une ambiance chaleureuse autour des thèmes, des codes et de l’improvisation des musiciens Pour en savoir plus et écouter: [https://www.youtube.com/watch?v=QBYvcpq_MTI&authuser=0](https://www.youtube.com/watch?v=QBYvcpq_MTI&authuser=0) [https://www.youtube.com/watch?v=QBYvcpq_MTI&authuser=0](https://www.youtube.com/watch?v=QBYvcpq_MTI&authuser=0) Django comme un hymne à la vie, à la liberté, au jazz… mais pas que Réservation obligatoire, places limitées → 04 42 51 45 60

♫JAZZ MANOUCHE♫

Pannonica C/C intermarché, 13105 Mimet Mimet Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T21:00:00 2022-02-26T23:30:00