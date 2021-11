Lanton Lanton Gironde, Lanton Swing de poche – Concert Jazz Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Swing de poche – Concert Jazz Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

2021-11-20 21:30:00 – 2021-11-20 00:00:00

Lanton Gironde Lanton EUR Cet ensemble formé il y a une dizaine d'années regroupe divers musiciens qui se consacrent exclusivement à la musique de jazz des années 40 à 60 de Count Basie à Duke Ellington…Les thèmes proposés sont dans cette lignée. Musique joyeuse, dansante qui engendre la bonne humeur. Jim Husky :Trombone et vocal, Andrew Wyllie :Saxo, Thibaud Bonté : Trompette, Francis Gonzalez : Drums, Jean Arnautou : piano, Michel Juy : Guitare et chant http://www.tvba.fr/videos-2/cultureevenements/bassin-jass-swing-de-poche-2014.html

Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

