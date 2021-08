“Swing de Ménage en concert” Perche en Nocé, 7 août 2021, Perche en Nocé.

“Swing de Ménage”, c’est Victorine Martin (guitare, scie musicale) et Philippe “Doudou” Cuillerier (guitare, chant). Dans un répertoire axé sur le swing, la guitare et la chanson, les deux artistes percherons seront heureux de vous faire passer une soirée génératrice de détente et de bonne humeur.

Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé – entrée gratuite.

http://www.doudouswing.com/

