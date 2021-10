SWING BONES & NICOLAS GARDEL Grand Théâtre des Cordeliers, 16 janvier 2022, Albi.

SWING BONES & NICOLAS GARDEL

Grand Théâtre des Cordeliers, le dimanche 16 janvier 2022 à 17:00

Sept musiciens réunis autour d’une fabuleuse machine à swing perpétuent avec talent, énergie et finesse les musiques de l’ensemble jazz Four Bones des années 80 s’inspirant lui-même des fameux orchestres de Duke Ellington ou de Count Basie… Le groupe invite régulièrement des musiciens amis et passe commande à des compositeurs afin d’élargir son répertoire. Ainsi Nicolas Gardel leur a concocté des ballades hypnotiques au coeur d’un Hard-Bop mélodique. Les quatre trombonistes du groupe, accompagnés de leurs compères pianiste, batteur et contrebassiste peuvent y développer un lyrisme flamboyant. Ce jazz band à l’esthétique personnelle très originale joue une musique universelle, joyeuse et sensible touchant les grands comme les petits, le corps comme l’esprit. Venez swinguer sans retenue à Mazamet avec un jazz band complice et pur jus, made in Occitanie ! **Autour du spectacle** Navette gratuite au départ d’Albi (sur inscription) **Distribution** Composition, trompette Nicolas Gardel / Trombone Jérôme Capdepont, Jérôme Laborde, Baptiste Techer / Trombone basse Olivier Lachurie / Contrebasse Julien Duthu / Batterie Guillaume Nouaux / Piano Thierry Gonzalez

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 €

Jazz

