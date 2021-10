SWING BONES & NICOLAS GARDEL [COMPLET] Salle tempo, 16 octobre 2021, Léguevin.

SWING BONES & NICOLAS GARDEL [COMPLET]

Salle tempo, le samedi 16 octobre à 21:00

**En partenariat avec la commune de Léguevin** **Nicolas Gardel**, trompette / **Jérôme Capdepont, Baptiste Techer, Jérôme Laborde**, trombones / **Olivier Lachurie**, trombone basse / **Thierry Gonzalez**, piano / **Julien Duthu**, contrebasse / **Guillaume Nouaux**, batterie Depuis 5 ans, les Swing Bones s‘attachent à rendre un vibrant hommage à l’émérite tromboniste et chef d’orchestre François Guin mais, cette fois, ils ont décidé de confier les clés du camion au sideman de première catégorie auprès de David Sanborn ou Electro Deluxe, le trompettiste toulousain Nicolas Gardel. Et quand on écoute _La Part des Anges_ (référence à l’alcool qui coule à flots dans les titres _Wine Pocket, Rhum à ranger, Ethanol Express, Cid y Brahim),_ le résultat swingue, étincelle et renverse tout sur son passage. Comme Nicolas Gardel le confie lui-même : « _Prenant en compte l’esthétique ainsi que les personnalités diverses de cette fabuleuse machine à swing, je me suis orienté vers un hard-bop mélodique teinté de ballades hypnotiques dans lesquelles les quatre trombonistes y développent un lyrisme parfois flamboyant, parfois murmuré._ » Plus d’information : [[www.facebook.com/Swing.Bones](www.facebook.com/Swing.Bones)](www.facebook.com/Swing.Bones) [[https://www.youtube.com/watch?v=fM9KDWouxhg](https://www.youtube.com/watch?v=fM9KDWouxhg)](https://www.youtube.com/watch?v=fM9KDWouxhg)

Gratuit sur réservation / assis – Tout public

IN / CONCERT CLUB

Salle tempo 1 route de Toulouse 31490 Léguevin Léguevin Haute-Garonne



