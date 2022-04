Swing Blues Jazz avec les Daisy Pickers Tournon-Saint-Martin, 30 avril 2022, Tournon-Saint-Martin.

Swing Blues Jazz avec les Daisy Pickers Tournon-Saint-Martin

2022-04-30 – 2022-04-30

Tournon-Saint-Martin Indre Tournon-Saint-Martin

Dans une belle salle comme celle construite dans les années 30, vous écouterez de la musique des années 30. D’ailleurs, qui sait, ce trio aurait-il pu être présent pour jouer le jour de l’inauguration il y a presque… cent ans ! .

Une très belle soirée en perspective, du blues d’avant-guerre, du blues mâtiné de musique des années 1930 qui emprunte et mélange aussi plein de styles différents. Avec des titres originaux et des reprises de morceaux de l’époque, des emprunts à des répertoires plus récents, le trio The Daisy Pickers transporte le public à travers le temps et les émotions.

Une soirée pleine de promesses, un rythme d’enfer, avec une piste de danse…

billetterie@le-foyer36220.fr +33 2 54 37 49 94 http://le-foyer36220.fr/

Dans une belle salle comme celle construite dans les années 30, vous écouterez de la musique des années 30. D’ailleurs, qui sait, ce trio aurait-il pu être présent pour jouer le jour de l’inauguration il y a presque… cent ans ! .

Une très belle soirée en perspective, du blues d’avant-guerre, du blues mâtiné de musique des années 1930 qui emprunte et mélange aussi plein de styles différents. Avec des titres originaux et des reprises de morceaux de l’époque, des emprunts à des répertoires plus récents, le trio The Daisy Pickers transporte le public à travers le temps et les émotions.

AEP

Tournon-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-03-28 par