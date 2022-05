Swing au Larzac Alès Alès Catégories d’évènement: 30100

Alès

Swing au Larzac Alès, 5 août 2022, Alès.

2022-08-05 – 2022-08-07

17 Rue Marcel Paul Alès 30100 Alès Cette année on continue le festival toujours dans la même ambiance au programme. Le swing au Larzac c’est 3 couples de professeurs : Anna & Jonatan / Chloé & Peter / Ada & Robin

2 soirées swing

2 jours de stage

Des groupes en live

17 Rue Marcel Paul Alès

dernière mise à jour : 2022-03-13

