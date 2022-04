Swing à l’hôtel Dumay Musée du Vieux-Toulouse, 14 mai 2022 21:30, Toulouse.

Nuit des musées Swing à l’hôtel Dumay Musée du Vieux-Toulouse Samedi 14 mai, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Concert gratuit dans la cour de l’hôtel Dumay, dans la limite des places disponibles (pas de places assises). Accessible à tous les publics.

Deux concerts successifs pour réver, flâner, s’égayer ou tout simplement attendre dans la cour de l’hôtel Dumay.

Deux concerts successifs animeront la cour de l’hôtel Dumay, pour profiter de l’instant et patienter avant la visite du musée du Vieux-Toulouse.

Ce sera tout d’abord M. Olivier Méricq, pianiste, et sa partenaire qui enchanteront les visiteurs avec leur répertoire de jazz vocal tout en sensualité et émotion.

Le groupe Steetzic prendra la relève pour un intermède plus festif, voire espiègle. Tout acoustique, ce groupe fait se rencontrer la contrebasse, la mandoline et le cornet à pistons, qui sont toujours à la recherche de nouveaux instruments pour un répertoire festif et enjoué.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Hôtel particulier de la fin du XVIe siècle

Cour et salle d’exposition temporaire accessible aux personnes en situation de handicap

http://toulousainsdetoulouse.fr

Court(Yard) and temporary exhibition hall accessible(approachable) to the people in situation of disability Free concert in the courtyard of the Dumay Hotel, subject to availability (no seating). Accessible to all audiences. Saturday 14 May, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Mansion of the end of the XVIth century psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

Dos conciertos sucesivos animarán el patio del hotel Dumay, para aprovechar el momento y esperar antes de la visita del museo del Viejo Toulouse.

Será en primer lugar el Sr. Olivier Méricq, pianista, y su pareja que encantarán a los visitantes con su repertorio de jazz vocal mientras que sensualidad y emoción.

El grupo Steetzic tomará el relevo para un interludio más festivo, incluso travieso. Todo acústico, este grupo hace que se encuentren el contrabajo, la mandolina y el cono de pistón, que siempre están buscando nuevos instrumentos para un repertorio festivo y alegre.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Concierto gratuito en el patio del Hotel Dumay, dentro del límite de plazas disponibles (sin asientos). Accesible a todos los públicos. Sábado 14 mayo, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

7 rue du May, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Occitanie