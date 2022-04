Swing à l’hôtel Dumay Musée du Vieux-Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.

Swing à l’hôtel Dumay

le samedi 14 mai à Musée du Vieux-Toulouse

Deux concerts successifs animeront la cour de l’hôtel Dumay, pour profiter de l’instant et patienter avant la visite du musée du Vieux-Toulouse. Ce sera tout d’abord M. Olivier Méricq, pianiste, et sa partenaire qui enchanteront les visiteurs avec leur répertoire de jazz vocal tout en sensualité et émotion. Le groupe Steetzic prendra la relève pour un intermède plus festif, voire espiègle. Tout acoustique, ce groupe fait se rencontrer la contrebasse, la mandoline et le cornet à pistons, qui sont toujours à la recherche de nouveaux instruments pour un répertoire festif et enjoué. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Concert gratuit dans la cour de l’hôtel Dumay, dans la limite des places disponibles (pas de places assises). Accessible à tous les publics.

Deux concerts successifs pour réver, flâner, s’égayer ou tout simplement attendre dans la cour de l’hôtel Dumay.

Musée du Vieux-Toulouse 7 rue du May, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00