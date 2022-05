SWIMRUNMAN île de Vassivière Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Beaumont-du-LacBeaumont-du-Lac Catégories d’évènement: 87120

Beaumont-du-Lac 87120 Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Beaumont-du-Lac Rdv sur l’île de Vassivière. Rens/Résa : https://www.swimrunman.fr/swimrun-vassiviere/ « Au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches, ce swimrun est incroyablement étonnant de part ses paysages sauvages ». Le swimrun est un sport nature qui se pratique en binôme. Il consiste en une répétition d’enchaînements de portions aquatiques et terrestres. Les meilleurs athlètes français devraient à nouveau être présents cette année. Cette 5ème édition accueille 4 formats de courses différentes :

– Sprint : 11,25 km run et 2.45km swim.

– Classic : 18.7km run et 4.5km swim.

– Half : 30.95km run et 6.80km swim.

– Kids : 3 parcours adaptés à l’age de vos enfants.

