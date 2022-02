Swimrun the Riviera Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Swimrun the Riviera Nice, 17 février 2022, Nice. Swimrun the Riviera Plage militaire la réserve Nice 50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice Nice

2022-02-17 08:00:00 – 2022-02-17 14:00:00 Plage militaire la réserve Nice 50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice

Nice Alpes-Maritimes Nice Alpes-Maritimes EUR 10 20 Activité type Swimrun, Alternance de nage en eau libre et course à pied trail sur les sentiers côtiers. swimrun.the.riviera@gmail.com +33 6 60 61 21 88 https://www.facebook.com/swimruntherivieraniceeze/ Plage militaire la réserve Nice 50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice Nice

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Plage militaire la réserve Nice 50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice Ville Nice lieuville Plage militaire la réserve Nice 50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Swimrun the Riviera Nice 2022-02-17 was last modified: by Swimrun the Riviera Nice Nice 17 février 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes