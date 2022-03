Swimrun Seignosse, 13 mai 2022, Seignosse.

Swimrun Seignosse

2022-05-13 – 2022-05-15

Seignosse Landes

4ème édition du Swimrun Côte Sud Landes

13 au 15 mai 2022

Hossegor – Capbreton – Seignosse

Venez découvrir ou vous défier sur l’une des 5 courses du Swimrun Côte Sud Landes. De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1000 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.

Les courses :

– la Kids : 1,6km

SWIM : 0,6km / RUN : 1km

– la Rassurante : 7km

SWIM : 2,4km / RUN : 4,6km

– la Sauvage : 10km

SWIM : 2,7km / RUN : 7,3km

– l’Audacieuse : 20km

SWIM : 3km / RUN : 17km

– l’Ambitieuse : 40km

SWIM : 7km / RUN : 33km

Un évènement sportif et engagé pour un week-end inoubliable dans les Landes !

4ème édition du Swimrun Côte Sud Landes

13 au 15 mai 2022

Hossegor – Capbreton – Seignosse

Venez découvrir ou vous défier sur l’une des 5 courses du Swimrun Côte Sud Landes. De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1000 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.

Les courses :

– la Kids : 1,6km

SWIM : 0,6km / RUN : 1km

– la Rassurante : 7km

SWIM : 2,4km / RUN : 4,6km

– la Sauvage : 10km

SWIM : 2,7km / RUN : 7,3km

– l’Audacieuse : 20km

SWIM : 3km / RUN : 17km

– l’Ambitieuse : 40km

SWIM : 7km / RUN : 33km

Un évènement sportif et engagé pour un week-end inoubliable dans les Landes !

4ème édition du Swimrun Côte Sud Landes

13 au 15 mai 2022

Hossegor – Capbreton – Seignosse

Venez découvrir ou vous défier sur l’une des 5 courses du Swimrun Côte Sud Landes. De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1000 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.

Les courses :

– la Kids : 1,6km

SWIM : 0,6km / RUN : 1km

– la Rassurante : 7km

SWIM : 2,4km / RUN : 4,6km

– la Sauvage : 10km

SWIM : 2,7km / RUN : 7,3km

– l’Audacieuse : 20km

SWIM : 3km / RUN : 17km

– l’Ambitieuse : 40km

SWIM : 7km / RUN : 33km

Un évènement sportif et engagé pour un week-end inoubliable dans les Landes !

SWIMRUN

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-03-21 par