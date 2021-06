Belflou Belflou Aude, Belflou SWIMRUN OCCITAN Belflou Belflou Catégories d’évènement: Aude

Belflou

SWIMRUN OCCITAN Belflou, 29 août 2021-29 août 2021, Belflou. SWIMRUN OCCITAN 2021-08-29 08:00:00 – 2021-08-29

Belflou Aude Belflou Les sportifs et amoureux du sport de plein air sont attendus en nombre pour la 4e édition du Swimrun Occitan qui prendra quartier au village de Belflou pour profiter pleinement du plan d’eau de la Ganguise qui leur sera ouvert exceptionnellement. Épreuve de course à pied et nage en eau libre au lac de la Ganguise. 8H00 : Café d’accueil et retrait des dossards Swimrun

9h00 : Départ Swimrun format L (Challenge Occitanie Swimrun)

10h00 : Départ Swimrun format M

10h30 : Format Swimrun format S

10h00 – 15h00 : Animation jeux en bois

10h30 – 12h00 : Show VTT/BMX

13h00 : Repas FIDEUA (sur réservation par mail capganguise@gmail.com, nombre limité)

14h30 – 16h00 : Show VTT/BMX. Trail / Randonnée 12 KM : Gratuit

Format S : 24 € / 40 €

Format M : 60 € / Équipe

Catégories d'évènement: Aude, Belflou