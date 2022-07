Swimbike – Aquathlon Saint-Estèphe, 21 août 2022, Saint-Estèphe.

Swimbike – Aquathlon

Grand Étang Saint-Estèphe Dordogne

2022-08-21 – 2022-08-21

Saint-Estèphe

Dordogne

Saint-Estèphe

Swimbike : distance S = nage 1 km + VTT 19 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + VTT 38 km départ 10h.

Aquathlon : distance S = nage 1 km + course 6,5 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + course 13 km départ 10h.

En individuel ou en relais. Ouvert aux paratriathlètes. Tarifs : 25€, non licenciés et licence loisirs : 30€.

Coupe de Dordogne : Benjamin/minime : 500 m – 2500 m départ 9h.

Cadet/junior : épreuve S départ 10h15. En individuel.

Tarifs : Benjamin/minime : 10€, cadet/junior : 15€.

Inscriptions et règlements en ligne : http://ok-time.fr

Swimbike : distance S = nage 1 km + VTT 19 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + VTT 38 km départ 10h.

Aquathlon : distance S = nage 1 km + course 6,5 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + course 13 km départ 10h.

En individuel ou en relais. Ouvert aux paratriathlètes.

Swimbike : distance S = nage 1 km + VTT 19 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + VTT 38 km départ 10h.

Aquathlon : distance S = nage 1 km + course 6,5 km départ 10h15, distance M = nage 2 km + course 13 km départ 10h.

En individuel ou en relais. Ouvert aux paratriathlètes. Tarifs : 25€, non licenciés et licence loisirs : 30€.

Coupe de Dordogne : Benjamin/minime : 500 m – 2500 m départ 9h.

Cadet/junior : épreuve S départ 10h15. En individuel.

Tarifs : Benjamin/minime : 10€, cadet/junior : 15€.

Inscriptions et règlements en ligne : http://ok-time.fr

CD24

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-07-26 par