SWIM RUN Pornic, samedi 25 mai 2024.

Relèverez-vous le défi ? Le SWIMRUN DE LA CÔTE DE JADE vous propose de prendre le départ au pied du château de Pornic pour évoluer sur un parcours 100% littoral entre pêcheries, falaises et plages. Partagez le goût de l’effort à deux en alternant des segments de natation et de courses à pied au mili

Le Swimrun vous propose de prendre le départ au pied du château pour évoluer sur un parcours 100% littoral entre pêcheries, falaises et plages.

Deux circuits sont proposés :

un circuit découverte, dit S, d’une distance de 12 km (natation 2 km + course à pied : 10 km),

un circuit expert, dit M de 26 km (natation 5 km + course à pied 21 km).

Parcours S et M // Départ à 16h et 16h15 // Retrait des dossards et départ au Château de Pornic, organisé Pornic Triathlon et MySwim.fr

Samedi 25 mai

15H00 Ouverture du village

15H15 Ouverture de la garderie pour les enfants

16H00 Départ distance M

16H15 Départ distance S

17H45 Arrivée des premiers Distance S

19H15 Arrivée des premiers Distance M

18H30 Service repas

19H00 Remise des prix

A noter: le vendredi 24 mai:18H00 à 20H00 : possibilité de retrait des dossards au château .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

A proximité du Château de Pornic

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire pornictriathlon@gmail.com

