SWIM & RUN du Lévézou

2022-07-31 – 2022-07-31

EUR Venez découvrir le tour du lac à pied et à la nage !

Organisé par Raids Aventure Aveyron et le CDTri 12.

FORMAT S:

Swim: 800m en 5 sections de 90 à 300m.

Run: 10km en 4 sections de 500m à 3 km.

ATTENTION! Ce programme peut encore évoluer en fonction des formats de courses définitifs et des partenaires qui peuvent être amenés à changer.

Inscriptions sur: https://inscriptions-teve.fr/swimrunlevezou

Contacts: 06 78 25 85 49 ou 06 59 13 34 96

Accueil 8h30 départ 10h: Solo ou duo (+ de 14 ans) “Animathlon Format S”: 11 km: Swim 800m & Run 10km autour du lac. Plage des Rousselleries. 06 78 25 85 49 et 06 59 13 34 96. Découvrez le lac à pieds et à la nage!

comitetriathlon12@gmail.com https://inscriptions-teve.fr/swimrunlevezou

