Swift Guad + Guests Le Molotov, 30 avril 2022, Marseille.

Swift Guad + Guests

Le Molotov, le samedi 30 avril à 20:30

Swift Guad est un musicien de Montreuil, un narvalo de plus dans l’immense bouillonnement créatif de la banlieusarde gentrifiée, qui a eu le chic de nous taper dans l’œil. Faut dire qu’il y a de quoi se plonger dans la discographie et l’histoire du bonhomme : une dizaine d’albums solo ou accompagnés (dans Inglourious Bastardz ‎avec 10vers, Furax Barbarossa, Jeff Le Nerf, ou encore avec Mani Deïz) en 10 ans. Du beatmaking « pour les autres » au ragga et au rap « pour moi », du tatouage et du sport extrême, un son de roublards pour les loubards, c’est tout ça Swift Guad. C’est un gars qui rassemble les traînards de la Croix de Chavaux, les bandes de Parigos qui ne tiennent pas en place, les anciens et les familles de Montreuillois qui sortent le jour de marché, ou ceux qui vivent sur les terrains de manouche dans les murs à pêches. Connu comme le loup blanc dans sa ville – pour laquelle il a donné 17 ans en tant qu’animateur dans une école maternelle – on peut aujourd’hui le retrouver partout en France. Récemment libéré de son travail social (qui a durablement laissé sa marque sur lui), il s’adonne depuis 2 ans au métier d’artiste à temps plein. Alors, on a discuté avec lui de sa vie, ou plutôt de ses vies, d’une époque – pas si lointaine – où indépendance rimait avec subsistance, et d’aujourd’hui, où elle rime avec intermittence. [https://open.spotify.com/artist/7MqaRBgnaFIndVIYwC43AP](https://open.spotify.com/artist/7MqaRBgnaFIndVIYwC43AP) [https://www.youtube.com/watch?v=JUito3dc914](https://www.youtube.com/watch?v=JUito3dc914) [https://www.youtube.com/watch?v=ed5JDJEayjc](https://www.youtube.com/watch?v=ed5JDJEayjc)

15,99€

♫RAP♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

