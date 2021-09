Swift Guad & Al’Tarba + KT Gorique La CLEF, 5 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Swift Guad & Al’Tarba + KT Gorique

La CLEF, le vendredi 5 novembre à 20:30

Ayant exploré depuis 2008 différents univers du beatmaking, du ragga et du rap, **Swift Guad** se réinvente encore une fois avec “Musique Classique” : la rencontre d’un beatmaker et d’un rappeur, pour une relecture originale du rap new-yorkais des années 90 avec des sonorités actuelles entre batteries percutantes, rimes acerbes et punchlines incisives. Le musicien de Montreuil, venu ici en 2017, est un “narvalo” dans l’immense bouillonnement créatif de la Banlieue Est. Sa voix percutante, sa maîtrise technique et son univers singulier en font un des piliers du rap indépendant depuis 15 ans. Al’Tarba, beatmaker toulousain officiant dans le hip-hop et l’abstract, a produit 5 albums depuis 2007 et s’est fait un nom dans la culture hip-hop grâce à ses sonorités plaisant à la fois aux puristes du rap et aux amoureux de l’électro et du trip-hop. La rencontre de ces 2 fortes personnalités s’annonce bouillante ! [www.facebook.com/swiftguadofficie](http://www.facebook.com/swiftguadofficiel) [www.facebook.com/altarbabeats](http://www.facebook.com/altarbabeats) [[https://youtu.be/FXeUNiL90To](https://youtu.be/FXeUNiL90To)](https://youtu.be/FXeUNiL90To) **KT Gorique**, rappeuse suisse d’origine ivoirienne et italienne, est de retour avec “Akwaba” (“Bienvenue” en langue Akan), un 2ème album sorti en mai 2020, en plein confinement : même pas peur ! Décrite comme “un des flows les plus affûtés du rap francophone”, la Queen de la rime reprend du service pour un projet qu’elle décrit comme “Futur Roots” : un métissage de reggae et de rap mêlant des mélodies à base de guitares stridentes sur fond de grosses basses trap associées aux kalimbas, balafons et autres instruments traditionnels de la musique africaine. Sur ce second opus, on croise notamment Taïro (vu dans nos salles le 11 avril 2015) ainsi que Volodia (programmé le 27 janvier 2017). Après s’être impliquée récemment dans de multiples collaborations (dont le remarqué et résolument féministe “Biggest Female All Stars Cypher”, c’est en live band qu’elle viendra présenter son show percutant et explosif. [www.facebook.com/ktgoriquecouteausuisse](http://www.facebook.com/ktgoriquecouteausuisse) [https://youtu.be/4S_GvXK7G3A](https://youtu.be/4S_GvXK7G3A)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

“Musique Classique” ? Bienvenue dans la richesse du hip-hop d’aujourd’hui !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye



