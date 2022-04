Swift Guad, 30 avril 2022, .

Swift Guad

2022-04-30 – 2022-04-30

Swift Guad, alias le Narvalo, est un rappeur issu de la scène parisienne, plus précisément de Montreuil sous bois dans le 93.



Il commence a faire ses premiers pas dans la musique à la fin des années 90 en temps que beatmaker pour des artistes tels que Zoxea, Lord Lossity, Paco.

Puis il se fait remarquer en temps que rappeur dans des battles (12 inch all stars, Hip Hop Stars sur la radio Générations, battle arena … ), ce qui le mène en 1ère partie de NTM à Bercy en 2008.



A partir de là, sa carrière commence avec la sortie de son premier album “Hécatombe” suivi d’une myriade d’autres projets qui font de lui l’artiste le plus productif du rap français avec déjà 29 projets sortis à son actif, plus d’une centaine de clips et près de 500 concerts.



Actuellement il travaille sur la sortie de l’album “Jour de Nui” du groupe Soleil Noir, composé de Swift Guad, Davodka, Dooz Kawa et Euphonik, prévue pour mai 2022, et sur son prochain album solo “Narvalo” prévu pour septembre 2022.

Retrouvez Swift Guad, alias le Narvalo, au Molotov.

