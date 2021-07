Montpellier Place Pétrarque Hérault, Montpellier « Sweeties » déambulation de chorale Place Pétrarque Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Place Pétrarque, le samedi 18 septembre à 14:30

Deux autres déambulations rythmeront le week-end : Samedi matin : Présencia, départ église Saint-Mathieu à 9h30, puis halte place Pétrarque pour une arrivée à 11h pour un concert dans l’église Notre-Dame-des-Tables. Dimanche après-midi : Chorale Pop pop pop : départ place Pétrarque à 14h45 pour 40 mn de concert, haltes rue de l’argenterie, et place de la Canourgue à 16h45. Arrivée prévue plan de l’Om à 17h30 pour un ultime concert ! Voix à tous les étages est une école de chorales. « Sweeties » partira de la place Pétrarque à 14h, puis sera à 16h sur le plan Duché et dans l’hôtel Cambacérès à 17h45. Place Pétrarque Place Pétrarque, 34062, Montpellier Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00

