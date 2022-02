(sweet)(bitter) – Thomas Hauert Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

(sweet)(bitter) – Thomas Hauert Théâtre d’Orléans, 2 mars 2022, Orléans. (sweet)(bitter) – Thomas Hauert

Théâtre d’Orléans, le mercredi 2 mars à 22:00

**Dans ses œuvres, le danseur et chorégraphe suisse, noue une relation intime avec la musique.** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=ByNw94FZS3w) En solo, Thomas Hauert danse sur les multiples interprétations du madrigal baroque _Si dolce è’l tormento_ composé par Claudio Monteverdi en les mettant en interaction avec les _12 Madrigali_ de Salvatore Sciarrino. Jamais diffusées jusqu’à la fin, les différentes interprétations de ces poèmes célébrant l’amour sont comme l’expression d’un conflit entre le plaisir de disposer d’un idéal à atteindre et le tourment de savoir que cet idéal ne sera jamais atteint. Moteur universel de la vie, cette tension prend autant de formes, d’interprétations, qu’il existe de visions individuelles du “pays merveilleux”. En allemand, il existe un mot, presque intraduisible, pour décrire ce sentiment passionné et pourtant douloureux du désir inapaisable : _Sehnsucht_. − **ZOO / Thomas Hauert** Concept, chorégraphie, interprétation Thomas Hauert Musique Claudio Monteverdi _Si dolce è’l tormento_, Salvatore Sciarrino _12 Madrigali_ Costumes Chevalier-Masson Lumière Bert Van Dijck − **Mercredi 2 mars** 22h − Salle Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 30 minutes

