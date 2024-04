Sweet Spot – Exposition collective : Clélia Berthier + Meg Bourry + Margaux Moëllic + Igor Porte Ateliers Bonus – Îlot des Îles Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 15:00 – 19:00

Gratuit : oui

Cette exposition collective regroupe des travaux des quatre artistes lauréats du Prix des arts visuels 2023 de la Ville de Nantes, préambule et première rencontre avant l’exposition collective prévue à l’Atelier en juin 2025. Où avons-nous atterri ? Dans un écosystème de plantes et de caches tétons où les invasives nous susurrent des histoires. Les doigts se chargent de sel, nos oreilles et nos yeux sont bercés par une machinerie viscérale. Flottants, les récits de Sweet Spot prennent forme aujourd’hui, pour mieux se métamorphoser demain. Exposition du 5 au 20 avril 2024 au Grand Huit, Bonus :mercredi au samedi de 15h à 19h Vernissage jeudi 4 avril 2024 à partir de 18h30 Soirée performances vendredi 19 avril 2024 à 18h30

Ateliers Bonus – Îlot des Îles Ile de Nantes Nantes 44200