SWEET NEEDLES

(Heavy rock – NRV Promotion – Paris, FR)

Sweet Needles est un quintet parisien à la croisée du rock’n’roll et du metal.

Sur scène, ils savent faire bouger le public au rythme de leurs morceaux où puissance, lourdeur et mélodies s’entrecroisent dans une homogénéité maîtrisée.Le groupe s’est déjà forgé une solide réputation avec de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger mais aussi en partageant l’affiche avec quelques noms (Glenn Hughes, Pop Evil, H.E.A.T, Hardcore Superstar).

Après 3 ans de travail, Sweet Needles annonce la sortie de son 1er album ‘‘TORMENTA’’ prévu pour le vendredi 26 novembre 2021.Le groupe nous promet un album éclectique et punchy, redonnant un vent de fraîcheur et d’avenir au hard rock, sans s’efforcer à rentrer dans une case.

– https://youtu.be/IMBmizVV3Og

Les influences : Rob Zombie & Hardcore Superstar

IMPARFAIT

(Rock alternatif – FR)

À chaque rencontre, IMPARFAIT impose un son explosif qui fait voler en éclat toutes les étiquettes qu’on voudrait lui coller.

– https://www.youtube.com/watch?v=0H8MP97RO0c

Les 3 influences : Deftones, Nova Twins, Korn

BLATT

(Psych rock – NRV Promotion – Paris, FR)

BLATT est un quatuor difficile à catégoriser au premier abord : un rock rythmé par des riffs gras venant du classic rock, des sonorités psychédélique et une voix lead féminine aérienne.

Le bassiste y joue un rôle supplémentaire avec sa voix mais aussi son pédalier avec lequel il crée de nombreuses sonorités qui se rapprochent parfois de la noise.

En bref, BLATT c’est un peu un crossover de Black Sabbath (70’s), Led Zeppelin et d’All Them Witches.

– https://youtu.be/D-WnO3PVhis

Les 3 influences : All Them Witches, Black Sabbath, Led Zeppelin

