Haut-Rhin EUR Les départs se font au bas du pont Saint-Pierre, à côté du Restaurant Le Caveau Saint-Pierre. Accès par la rue de la Herse ou le Boulevard St Pierre.

Visite commentée du quartier de la Petite Venise et du quai de la Poissonnerie de façon originale. A bord d’une barque à fond plat, découvrez tout le charme de ce lieu authentique. Longez les maisons à colombages et appréciez la sérénité du quartier des maraîchers où abonde une végétation généreuse. Pour toute autre période non prévue au calendrier d’ouverture, contactez le prestataire directement. Tarif adulte 7 euros en prévente à l’Office de tourisme. Enfant de 4 à 10 ans: 4 euros.

En dessous de 4 ans: gratuit. Des places de stationnements pour les bus se trouvent à côté de l’embarcadère facilitant ainsi l’arrivée des groupes.

Sans Pass sanitaire A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au fil de l’eau et découvrez le charme de Colmar de façon originale. Visite commentée de 25 minutes. +33 3 89 41 01 94 Colmar

