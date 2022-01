Sweet Ladies Le Modjo, 11 mars 2022, Aix-en-Provence.

Sweet Ladies

Le Modjo, le vendredi 11 mars à 19:30

Duo Sweet Ladies « Une bonne dose de caractère, une pincée de féminité et un soupçon de folie qui donnent une collaboration placée sous le signe du charme et de l’authenticité… » Deux personnalités affirmées, venant de deux univers différents forment ce duo féminin avec Mya Syde, chanteuse à la voix chaude et rauque et parée de sa guitare, puis de Pixie, bassiste au jeu groovy et aux chœurs délicats Arguées d’un répertoire de reprises Pop-Rock, Soul ou encore Blues, elles vous livreront avec sensibilité et singularité, des morceaux choisis qui les ont touchées, tels que quelques tubes D’Amy Winehouse ou encore Janis Joplin, The Fugees, Axel Red, PJ Harvey et bien d’autres encore… Le Modjo, c’est apéro – dîner en live!!! Bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Anto, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T23:59:00