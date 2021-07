sweet dog LE TRITON, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Les Lilas.

Pensé au début comme un simple laboratoire d’improvisation et de recherches sonores, le trio Sweet Dog a progressivement produit un son unique et une musique plus affirmée en tant que “composition instantanée” en empruntant au free jazz, au rock, à la pop, à l’improvisation libre et depuis peu à la musique électronique. Derrière l’image à la fois drôle et loufoque de trois chiens fougueux, la douceur a toujours eu sa part dans les improvisations du trio. Mais ce “sweet” il ne faut pas le voir comme une sucrerie sentimentale mais plutôt comme une réelle puissance, au sens où l’emploie l’essayiste Anne Dufourmantelle. C’est cette puissance de transformation silencieuse opérant à chaque instant entre les trois musiciens qui permet à Sweet Dog de franchir une nouvelle étape musicale. La douceur est tapie dans chaque geste, chaque note, silence, cri, hurlement ou bruissement, comme moyen d’atteindre la vérité de l’instant, celle d’une musique qui se dévoile à l’auditeur en même temps qu’aux interprètes. Sans prétention, tel est le geste de l’improvisation collective au sein de Sweet Dog : laisser à la musique le soin de se faire d’elle même. Avec en particulier l’ajout d’un clavier joué par Julien Soro, la matière sonore s’éloigne de l’esthétique de leur premier opus, plus conventionnelle (guitare/sax/batterie), pour aller au plus singulier, au plus intemporel du son de Sweet Dog.

