Sweet and Hot – Brunch musical au Drunken tous les dimanches

Le Drunken – A la bière Comme à la bière, 20 mars 2022, Montreuil.

du dimanche 20 mars au dimanche 26 juin

SWEET & HOT Le Drunken a le plaisir de vous accueillir tous les dimanches pour un brunch musical de 11h à 17h. ____________________________________________ Formules 24€ 1/ Drunken Café de saison filtre, ou thé à volonté + Jus d’orange pressée, + Petit yahourt grec, granola maison & coulis de framboise, + Œufs bio brouillés + Baguette, beurre & confitures à volonté 2/ Végane Café de saison filtre, ou thé à volonté + Jus d’orange pressée, + Petit yahourt d’amande, granola maison & coulis de framboise, + Tofu brouillé au curcuma + Baguette, beurre & confitures à volonté + Option au choix : a/ Saucisse de Toulouse aux châtaignes Tomate & champignons rôtis à l’ail et au romarin frais b/ Tranche de saumon & maquereau fumés + Tarama artisanal (fumaison Safa Montreuil) c/ Avocado Special (VEGAN) Houmous betterave et coriandre, tranches d’avocat frais, fleurs, sur une tranche de pain de campagne toastée Suppléments +4€ – Œufs bio brouillés ou tofu brouillé – Jus d’orange – Petit yahourt grec (ou yahourt d’amande), granola maison & coulis de framboise, ____________________________________________ ► A la carte – Pancakes maison moelleux (sans gluten), sirop d’érable, amandes effilées & chantilly : 8€ – Salade de fruits frais : 8€ – Part de gâteau maison (au choix : options sans gluten) : 5€ – Falafels maison & sauce blanche à l’ail et à la coriandre : 8€ – Accras de morue antillais : 8€ – Burratina, huile d’olive basilic & ail : 6€

Entrée Libre

Le Drunken – A la bière Comme à la bière
19 rue girard 93100 montreuil
Montreuil Bobillot
Seine-Saint-Denis

2022-03-20 au 2022-06-26, tous les dimanches de 11h à 17h

