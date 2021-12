Sweeping Promises en concert au Supersonic, 7 juin 2022, .

Caufield et Lira ont commencé à faire de la musique il y a 13 ans dans une petite ville de l’Arkansas. Au cours de la décennie suivante et après s’être installés à Boston en 2012, le duo est vite devenu incontournable sur la scène underground de la côte Est.

SWEEPING PROMISES

Sweeping Promises, leur dernier projet, est né dans un laboratoire en béton désaffecté à Cambridge, MA. Enregistré avec un seul micro et en mono, le groupe a terminé son album “Hunger for a Way Out” juste à temps avant le début du confinement. Même s’ils n’avaient encore sorti qu’un single, la réception était déjà très bonne, d’abord sur Internet dans le milieu punk et s’étendant finalement au-delà. Le groupe doit la circulation de l’album aux mains expertes de Sam Richardson, à la tête du label Virginia’s Feel It Records. Sam décrit ainsi le disque : “Des guitares angulaires et des synthés tranchants flottent au-dessus des rythmes bruts pendant que la voix effervescente de Lira Mondal personnifie la musique de Sweeping Promises. Il y a quelque chose de simple mais d’un autre monde dans ces titres; dans lequel on retrouve les prouesses DIY de Kleenex/LiLiPUT et Girls at Our Best!, un synthé minimal et ténébreux new-wave et une indéniable touche de pop.”

