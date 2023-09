Cet évènement est passé Diffusion du match Uruguay – Namibie et concert de Patience & The Pacific Islanders (Fidji) au Sweeney Todd’s Sweeney Todd’s Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le 27 septembre dès 18h00, rendez-vous au pub Le Sweeney Todd's pour une soirée mêlant rugby et musique. Au programme : De 18h à 20h : Diffusion du match Uruguay – Namibie

Diffusion du match Uruguay – Namibie Dès 21h00 : Concert du groupe Fidjien Patience & The Pacific Islanders Le groupe Patience & the Pacific Islanders n’est plus à présenter sur la scène musicale océanienne notamment en Gironde.

Comme son nom l’indique les musiciens sont originaires de différentes îles du pacifique et la chanteuse Patience est fidjienne.

Accompagnés de leurs instruments basse, guitare et Ukulélé, les musiciens de ce trio musical acoustique nous feront découvrir avec plaisir le chant, la danse et l'univers artistique de leurs îles. Un événement gratuit et soutenu par Bordeaux Métropole. Sweeney Todd's 2 Cours d'Alsace-et-Lorraine Bordeaux 33000

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T22:00:00+02:00

2023-09-27T18:00:00+02:00 – 2023-09-27T22:00:00+02:00

