du lundi 7 juin au mardi 8 juin à Parc de la Patte d’Oie

par Swedishfit – la Gym Suédoise Initiations sur inscription auprès de Malika 06.16.05.91.48 – [[malika.benhadj@swedishfit.com](malika.benhadj@swedishfit.com)](malika.benhadj@swedishfit.com) ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 13 ANS

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-07T19:00:00 2021-06-07T20:00:00;2021-06-08T19:00:00 2021-06-08T20:00:00

