Sweatlodge Party InRealLife Party Parc du Grand Blottereau, 6 mai 2022, Nantes.

2022-05-06

Horaire : 22:00 06:00

Gratuit : non 20 € en prévente (+frais de loc) sur shotgun.live25 € sur place

Retour à la kermesse avec 2 chapiteaux et 2 soundsystems, 2 salles 2 ambiances !Tu rajoutes une belle sélection d’entresorts, un nightshop, les projections géantes de Diazzo et une programmation qui te fera perdre 10 kilos sur le dancefloor, tu as ta soirée du printemps.Vas-y quitte ton écran, deviens un mème ou qui tu veux et rejoins la SWEATLODGE InRealLife PARTY.Soirée déguisée, sortie non définitive, animaux non admis sur le site.

Parc du Grand Blottereau adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr