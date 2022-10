S’waschbratt theater Val-de-Moder, 10 novembre 2022, Val-de-Moder. S’waschbratt theater

11 rue de Haguenau Val-de-Moder Bas-Rhin

2022-11-10 – 2022-11-10 Val-de-Moder

Bas-Rhin Val-de-Moder EUR Une famille de la classe moyenne, une famille d’agriculteurs typiques et un politicien accompagné de sa femme se retrouvent sans le vouloir dans le même mobilhome… Ils veulent tous passer de bonnes vacances, mais sans les autres familles ! Et cela sans compter une journaliste très curieuse, une conseillère en politique assez sournoise et le placier du camping qui compte bien s’en mêler aussi… +33 3 88 05 60 60 Val-de-Moder

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu Val-de-Moder Adresse 11 rue de Haguenau Val-de-Moder Bas-Rhin Ville Val-de-Moder lieuville Val-de-Moder Departement Bas-Rhin

