2022-04-30 – 2022-05-01

Pour sa 25e édition, l'organisateur, Jean-Claude Passetemps a concocté un « programme d'enfer » pour les amateurs de grosses cylindrées : la bourse aux pièces Harley-Davidson, des concerts, des concours de motos et des stands de produits pour bikers. schoolbar@wanadoo.fr +33 3 29 90 75 64

