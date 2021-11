SWAP Auditorium de Coulanges, 15 novembre 2021, Gonesse.

SWAP

du lundi 15 novembre au jeudi 18 novembre à Auditorium de Coulanges

Deux individus, Noir et Blanc, installent leur studio de photographie. En réglant la lumière, l’ombre de l’un s’imprime dans le décor et reste fixé sur le papier. Cette trace noire sur fond blanc s’anime et entrainent rapidement les personnages dans une expérience à la fois étrange et drôle. Les ombres qui se forment deviennent les éléments d’un jeu de piste qui se construit malgré eux. Le studio devient alors laboratoire dans lequel des silhouettes se construisent et se métamorphosent, à vue et en direct. Mêlant théâtre d’ombre et technologies numériques, le spectacle Swap défait nos repères physiques, et invente un monde régi par de nouvelles règles qui enchante notre imagination.

Réservation auprès de la compagnie

Compagnie Randièse – ENDERLIN Mathieu

Auditorium de Coulanges 4, rue Saint-Nicolas, 95500, Gonesse Gonesse Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T09:30:00 2021-11-15T10:20:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T14:50:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T10:20:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T14:50:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T15:50:00;2021-11-18T09:30:00 2021-11-18T10:20:00