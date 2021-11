Swan Lake (danse) La Condition Publique – Roubaix, 1 juin 2022, Roubaix.

du mercredi 1 juin 2022 au vendredi 3 juin 2022 à La Condition Publique – Roubaix

**À PARTIR DE 19H – DÉPART TOUTES LES 20 MINUTES** Que se passe-t-il lorsque vous lancez le Club Guy & Roni sur le célèbre ballet Le Lac des Cygnes ? Vous obtenez un remix chorégraphique et musical de l’œuvre classique : un dispositif scénique au plus près des sublimes danseurs et danseuses, une musique conçue spécialement pour le spectacle par le jeune compositeur de musique électroacoustique et électronique Alexandre Kordzaia (aka Kordz) et un spectacle unique qui se déploie dans tous les espaces du théâtre. Les spectateurs, par petits groupes, se promènent dans le théâtre d’une scène à l’autre et sont amenés à faire des choix en cours de route qui changeront la fin de l’histoire. Une performance de danse virtuose sur notre désir de nous évader dans un monde parfait de conte de fées et le danger de perdre le contact avec la réalité. **Dans le cadre de URBAIN.E.S** **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** _Production Club Guy & Roni_ _Coproduction Slagwerk Den Haag, Tomoko Mukaiyama Foundation_

Dès 12 ans. de 6 à 21€

Une performance de danse itinérante durant laquelle les spectateurs, par petits groupes, se déplacent à travers le théâtre, passant d’une scène à l’autre. Chacun peut agir et influencer la suite

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T19:00:00 2022-06-01T22:00:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T22:00:00;2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T22:00:00